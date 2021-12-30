Дівчина отримала опіки обличчя, шиї та обох кистей.

Жителя Чернівців засудили до 11 років позбавлення волі за замах на життя дружини та трьох дітей у січні 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної прокуратури.

"Прокурор довів, що громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався позбавити життя свою дружину та трьох дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ввечері 7 січня між подружжям виникла суперечка. За матір заступилась донька.

"На зауваження чоловік не реагував, поводився агресивно. Взяв пляшку з бензином, облив ним кімнату та доньку. Рідина потрапила на гарячу піч, вогонь миттєво перекинувся на 16-річну дівчину. Залишивши в будинку дружину і трьох дітей, чоловік втік з місця скоєння злочину", - додали в прокуратурі.

Дівчина отримала опіки обличчя, шиї та обох кистей.

За інформацією відомства, чоловік своєї вини не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до скоєння злочину.

40-річного жителя Чернівців засуджено за замах на вбивство та умисне знищення майна (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Хмельницькій області до 8,5 років ув’язнення було засуджено чоловіка, який розбещував доньку та облив її кислотою. Правоохоронці встановили, що батько 4 роки знущався з власної доньки.

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