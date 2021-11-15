Маленькі брат та сестричка ночували у покинутому будинку без опалення.

На Донеччині діти пішли з дому після того, як їх образив п'яний вітчим. 11-річний хлопчик та його 9-річна сестра тікали від чоловіка та продали свою іграшку випадковому перехожому заради грошей на квитки. Діти повернулися до будинку, де вони колись жили.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Донецької області.

Так, 15 листопада близько першої години ночі до поліції Маріуполя надійшло повідомлення. Батьки звернулися до правоохоронців та розповіли про зникнення своїх дітей. 11-річний хлопчик та його 9-річна сестра пішли з дому близько 15.00 та досі не повернулися. Діти не взяли з собою телефон, вони забрали лише стару іграшку.

"Поліцейські встановили, буквально кожен крок дітей. Так, ввечері їх бачили поблизу одного з супермаркетів у Кальміуському районі. Там братик з сестричкою продали перехожому свою іграшку, аби заробити гроші на квиток до села Приміське у Мангушському районі, де раніше мешкали", - розповіли у поліції.

Поліція поїхала за адресою колишнього житла дітей. Проте там їх вже не було. Хлопчика та дівчинку знайшли у їхньої старшої сестри, про яку матір навіть не розповіла правоохоронцям. Діти ночували у своєму покинутому будинку, де немає опалення. На ранок їх помітила старша сестра, вона забрала хлопчика та дівчинку до себе.

Читайте такожВагітна 11-річна дівчинка з Закарпаття зізналася, від кого чекає дитину: маленька породілля розкрила жахливі подробиці"На щастя, з дітьми все добре. Наразі з родиною проводиться профілактична робота. Відносно матері було складено адміністративний протокол за ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), відносно вітчима – за ст. 173-2 КУпАП (Домашнє насильство)", - додали у поліції.

Нині хлопчик та дівчинка знаходяться у старшої сестри. Правоохоронці подарували дітям мобільні телефони, щоб надалі вони могли дзвонити у поліції, якщо їм знадобиться допомога. Родину, де хлопчик та дівчинка тікали від п'яного вітчима, взяли під контроль.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Житомирщині горе-мати покинула малих дітей у замкненій квартирі без їжі й не захотіла повертатись.

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Автор: Поліна Кузенко