Діти зникли 28 січня, їхні тіла знайшли сьогодні вранці.

У Тернопільській області водолази вилучили зі ставка тіла трьох підлітків, які зникли ще 28 січня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Трагедія на Тернопільщині: троє дітей провалилися під кригу і загинули. Сьогодні о 10:20 з місцевого ставка поблизу с. Переволока Чортківського району водолази ДСНС вилучили тіла трьох підлітків – 2009, 2010 та 2011 років народження", - повідомили у відомстві.

Рятувальники додали, що діти зникли ще 28 січня. Вони вийшли з дому і не повернулися.

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На сайті Головного управління ДСНС в Тернопільській області зазначається, що водолази виявили тіла дітей під час обстеження дна водойми. Їх доставили на берег. Обставини трагедії встановлюються.

Операція з порятунку рибалок на Дніпрі

У лютому 2023 року у Дніпропетровській області врятували 41 рибалку, які опинилися на крижинах та дрейфували річкою Дніпро.

Інцидент трапився поблизу села Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі. За словами очевидців, рибалки перебували на відстані 150 м від берега.

Підрозділами ДСНС було врятовано 35 рибалок, ще шістьох допомогли повернути на берег місцеві мешканці.

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