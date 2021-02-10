Поліція проводить у приміщенні обшуки та встановлює дані чоловіків.

У поліції прокоментували ситуацію зі зборами в середмісті столиці чоловіків спортивної статури, яких активісти «Нацкорпусу» звинуватили у підготовці до масових заворушень на підтримку «Опозиційної платформи – За життя».

Читайте такожУ Харкові викрили угруповання "сутенерів-правозахисників"

Про це інформує прес-служба ГУНП Національної поліції.

Зазначається, що правоохоронці після звернення «Національного корпусу» відкрили провадження за кількома статтями: готування до кримінального правопорушення та хуліганство.

У приміщенні, де молодиків заблокували до моменту приїзду силовиків, поліція проводить обшуки та встановлює дані чоловіків і мету їхнього прибуття.

Що трапилось

О 16:00 активісти руху «Національний корпус» заблокували приміщення будівлі на Тверському тупику в Києві. Вони стверджували, що викрили базу «тітушок ОПЗЖ».

В одного з чоловіків активісти вилучили зошит, де були вказані розцінки й згадувався дозвіл на застосування зброї. Спортсмени, за інформацією «Нацкорпусу», брали участь у проплачених мітингах ОПЗЖ проти закриття каналів Медведчука.

Місце проведення акції протесту оточили силовики зі спецтранспортом.

Своєю чергою, депутат ОПЗЖ і лідер ГО «Патріоти – За життя» Ілля Кива пояснив зібрання озброєних невідомих нібито «турніром з боксу».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН