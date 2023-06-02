Вилучено службову документацію та оглянуто місце загибелі людей.

Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом затриманим через загибель людей біля укриття, їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва. В поліції нагадали, що задокументували факт недопуску людей в укриття, внаслідок чого під час обстрілу столиці загинули троє людей, серед яких 9-річна дитина.

"Поліцейські опитали очевидців, потерпілих та персонал медустанови. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. У подальшому правоохоронці зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході досудового розслідування у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України слідчі затримали чотирьох осіб: першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні, заступника директора з технічних питань та охоронця медзакладу.

В поліції поінформували, що усім чотирьом затриманим було повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Першу заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні та його заступника з технічних питань поліцейські підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. А охоронцю лікарні повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України - залишення у небезпеці, що спричинило смерть особи або інші тяжкі наслідки. Злочин держави-терориста Служба безпеки України розслідує за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Тривають досудові розслідування.

Трагедія біля укриття в Києві

Як повідомляв УНІАН, 1 червня біля укриття в Деснянському районі столиці загинули троє людей (дві жінки та дитина), які під час ракетного обстрілу не змогли сховатися через зачинені двері бомбосховища.

Через трагедію в Києві затримали чотирьох людей - першу заступницю Деснянської РДА, директора медзакладу, де розташоване укриття, його заступника, а також охоронця.

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