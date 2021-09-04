Жертвами моторошної ДТП у Рудках на Львівщині 3 вересня стали 3 людей.

3 вересня у місті Рудки на Львівшині сталася ДТП, в результаті якої загинули три людини.

До цього поліція повідомляла про чотирьох загиблих, однак згодом цю інформацію уточнили. Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

У поліції уточнили, що в результаті ДТП загинули три людини: водій фури, 47-річний пішохід і жінка, яка була його ровесницею.

"Ще двоє дівчат віком 10 та 16 років - госпіталізовані, лікарі докладають усіх зусиль аби врятувати їх життя", - зазначено у повідомленні.

Як пише видання "Сегодня", заступник міського голови з гуманітарних питань міста Рудки Роман Біндас повідомив, що за його інформацією, у водія відмовили гальма.

"Наскільки мені відомо, у вантажівки відмовили гальма. Коли водій це зрозумів, то почав щосили сигналити, сповіщаючи інші машини, відганяючи їх таким чином від себе. Про все це мені повідомив наш дільничний. Істину встановить експертиза", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, на Львівщині водій вантажівки не впорався з керуванням та в’їхав у продуктовий магазин.

ДТП сталася сьогодні, 3 вересня, близько 16:20, на вулиці Самбірській у місті Рудки.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідлового тягача "Рено" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин.

Автор: Олег Давигора