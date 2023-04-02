Поліцейські з'ясували, що 59-річний загиблий хворів та мав вади ніг.

У Білій Церкві Київської області біля житлового будинку стався вибух. В результаті інциденту загинув чоловік.

Як повідомляє поліція Київської області, близько 14:00 місцевий житель повідомив, що почув вибух та побачив на місці вибуху мертвого чоловіка.

"Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку", - повідомили правоохоронці.

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Наразі на місці працюють поліцейські Київської області, патрульна поліція, рятувальники та медики.

Смертельні "ігри" з боєприпасами - що відомо

За останній рік правоохоронці та рятувальники неодноразово нагадували про небезпеку від боєприпасів, які залишилися після боїв з російськими окупантами, а також незаконно придбані.

Так, 17 березня 21-річний хлопець приніс до власного будинку гранату, через що загинув. Крім того, на станції метро "Мінська" у Києві затримали чоловіка з гранатою, через що наразив на небезпеку інших людей.

22 березня у Подільському районі столиці повідомили про трагічну долю ще одного "гравця" з вибуховими предметами. 29-річний чоловік загинув, бо у його руках здетонував боєприпас.

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