У Бучі пара мародерів обкрадала ломбарди / фото Андрій Нєбитов

У Бучі на Київщині пара мародерів вкрала майже 800 тисяч гривень з ломбардів під час активних бойових дій.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Небитов.

Зловмисниками виявилися 30-річна білявка і її 45-річний поплічник. Вони скористались тим, що під час ворожих обстрілів вітрини закладів були розбиті, проникли всередину, забрали цінну техніку, готівку та коштовності.

У мародерів провели обшуки. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі. 

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Як повідомляв УНІАН, СБУ запустила два нових чат-боти - для ідентифікації зрадників і мародерів. За допомогою чат-ботів кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців.

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