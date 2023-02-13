Постраждалому знадбилась медична допомога, його рани почали гнити.

У селі Кобринова Гребля Черкаської області компанія молодиків підпалила чоловіка. Свої дії вони транслювали у Tik-Tok.

Як повідомляє поліція, 44-річний постраждалий пив алкоголь разом з нападниками у підсобному приміщенні свого дому. Через сп'яніння чоловік заснув на підлозі, після цього парубки й підпалили його одяг.

Інцидент стався ще 5 лютого, однак до поліції звернулись лише через три дні. За даними правоохоронців, до підпалу потерпілого може бути причетний 20-річний хлопець. Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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В коментарі для ТСН.ua староста села розповів подробиці інциденту. Саме він викликав допомогу та правоохоронців.

"Цей потерпілий розповів мені, що за допомогою дизпалива його підпалили. Приїхали правоохоронці, встановили, що там, в тій компанії, були і повнолітні, і неповнолітні. Вони знімали відео для Tik-Tok. Потерпілий був в стані алкогольного сп’яніння після того, як побував на похороні. Всі інші також були в нетверезому стані. Один підпалював, один знімав, ввімкнули музику. Наскільки відомо, там перебувала ще дитина, дівчина. Випадок набув резонансу, це - дикунство", - зазначив староста.

За його словами, стан здоров’я чоловіка ускладнився тим, що рани почали гнити. Зараз за ним доглядає його сестра.

Злочини заради відео

Як раніше повідомляв УНІАН, група блогерів влаштовувала вечірки в орендованій квартирі у Києві та ґвалтувала дівчат, коли ті були під транквілізаторами. Хлопці викладали на своїх профілях у Twitch, Instagram та Telegram фото і відео фактів згвалтування.

Двох організаторів треш-розваг взяли під арешт на 60 днів. Ще шістьом особам було вручено повістки для уточнення даних у віськкоматах.

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