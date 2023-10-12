Тепер зловмисникам "світить" до 8 років ув'язнення.

У Чернігові 11 жовтня тимчасово не вмикалися сирени і для усунення несправності були залучені фахівці АТ "Укртелеком". Винуватцями цьому стали двоє чоловіків, які викрали кабелі забезпечення сирен оповіщення у місті та хотіли здати їх на металобрухт.

Поліція встановила двох місцевих чоловіків, повідомив "Суспільному" співробітник пресслужби ГУНП в Чернігівській області Сергій Гузь.

"За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. В умовах воєнного або надзвичайного стану санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Наразі тривають слідчі дії", - сказано у повідомленні.

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Наразі роботу сирен оповіщення повністю відновили.

Інциденти з крадіжками в Україні

У Дніпрі правоохоронці заблокували роботу шахрайського кол-центру – зловмисники викрадали гроші з рахунків українців, які працюють у Польщі. За інформацією Державного бюро розслідувань, організували роботу кол-центру місцеві кримінальні авторитети, а прикривав їхню діяльність правоохоронець з керівною посадою.

На Тернопільщині жінка забула, де закопала гроші та коштовності у себе на подвірї, і звинуватила у крадіжці сусіда.

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