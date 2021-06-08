Щоб витягти його звідти, викликали рятувальників.

У Дніпрі 55-річний чоловік пробрався до технологічного приміщення котельні, застряг у трубі й не міг самостійно вибратися звідти п’ять днів.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, ввечері 7 червня на місце подій викликали рятувальників.

Співробітники ДСНС встановили, що чоловік самостійно потрапив до технологічного приміщення котельні на вулиці Космічній Соборного району.

«Рятувальники за допомогою мотузки та спорядження спустили чоловіка до рівня першого поверху, після чого передали працівникам екстреної медичної допомоги», – говориться у повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц