На щастя, касирка встигла натиснути "тривожну кнопку". Сирена злякала злочинця.

"ПриватБанк" оголосив винагороду у 100 тис. грн за інформацію про озброєного грабіжника, який увірвався до відділення банку у Дніпрі.

Про це повідомила прес-служба фінустанови.

За інформацією Служби безпеки банку, 4 лютого о 17:15 до відділення банку на вул. Будівельників у Дніпрі зайшов чоловік, який почав розмову "про життя" зі співробітницею банку, під час якої з рюкзака дістав предмет, схожий на пістолет та погрозами примусив підвести його до каси, де вимагав віддати всю наявну готівку.

"Згідно з правилами безпеки, касир сформувала пакет із залишками виручки, сума якої була незначною. Тим часом співробітниця банку встигла натиснути на "тривожну кнопку", включив сирену та викликав охорону. Почувши сирену грабіжник був змушений тікати із приміщення банку", - йдеться у повідомленні.

Керівник Служби безпеки "ПриватБанку" Сергій Болотін зазначив, що наразі служба тісно співпрацює з правоохоронними органами у розслідуванні цього випадку та розшуку злочинця.

"Найважливіше, що всі наші працівники і клієнти в безпеці і ніхто не постраждав, співробітники "ПриватБанку" в разі непередбачених обставин чітко діють за спеціальними інструкціями, що дають можливість убезпечити життя людей", - сказав Болотін.

Зазначається, що за фактом спроби озброєного пограбування відділення банку ведеться слідство. За будь-яку інформацію про злочинців, що допоможе швидше розкрити злочин, буде виплачено винагороду в розмірі 100 тис. гривень.

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