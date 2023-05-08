У квітні минулого року під час обшуків приміщень, що належать екс-депутату, виявили понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей.

У колишнього нардепа Горбатова, який фінансував тероризм і втік на окуповані території, виявлено ще одну колекцію цінностей.

Під час обшуків також виявлено документи щодо здійснення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Донецької області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Народного депутата України II-IV скликань Валерія Горбатова викрили у квітні 2022 року на фінансуванні терористичної організації "ДНР". В ДБР зазначають, що Горбатов на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим, він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам.

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В повідомленні зазначається, що у квітні минулого року працівники ДБР провели шість одночасних обшуків і в одному з офісних приміщень Києва, що належать екс-депутату, було виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей.

В ДБР зазначають, що на початку травня під час нових обшуків у депутата та членів його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя. "Зокрема, вилучений меч Гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. Також знайдені обладунки 16–19 ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя. Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла 11–12 ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14–19 ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі цінні знахідки передано на зберігання до Національного музею історії України. Планується призначення судової-мистецтвознавчої та оціночної експертиз для встановлення культурної цінності об’єктів, їх вартості. При цьому повідомляється, що обидві колекції, за попередніми даними, коштують мільйони доларів.

В ДБР повідомили, що під час обшуків також виявлено документи щодо здійснення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Донецької області.

"За оперативними даними, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії", - повідомляє ДБР.

В повідомленні сказано, що триває досудове слідство за статтями Кримінального кодексу щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Крім того за статтею. 198 КК України (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Багатства Горбатова - що відомо

У квітні 2022 року уході обшуків у Горбатова виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури .

Колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

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