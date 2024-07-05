Після лютого 2022 року бандити переорієнтували свою діяльність за межі України.

На Лазуровому узбережжі (Франція) українські правоохоронці спільно з французькими колегами затримали лідера банди "Залютинських", яка причетна до низки злочинів в Україні, а також на півдні Франції. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, в Україні учасники банди діяли на територіях Київської та Харківської областей. Вони причетні до вимагання коштів, готування до розбійного нападу із проникненням у житло, з метою заволодіння грошима та коштовностями.

Також члени ОЗГ змушували громадян переписувати майно або свої частки в бізнесі на інших осіб. Створювали для підприємців нестерпні умови ведення бізнесу, а потім пропонували вирішувати ці проблеми за окрему плату.

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В ході документування учасників банди "Залютинських" українські правоохоронці встановили, що після лютого 2022 року її члени переорієнтували свою діяльність за межі країни. На півдні Франції упродовж 2023-2024 років фігуранти незаконно заволоділи автівками, скоїли підпал транспортного засобу, напади на громадян, викрадення майна тощо.

Слідство встановило, що серед потерпілих є громадяни Франції та України.

За погодженням з органами юстиції Французької Республіки та за підтримки Європолу у червні 2024 року на території Франції та України правоохоронці разом з Французькою Жандармерією провели спільні заходи з метою знешкодження діяльності злочинної організації.

Наразі крім лідера злочинної організації затримано і його спільника.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили у них грошові кошти, мобільні телефони, коштовні речі та інші предмети, які вони могли використовувати у злочинній діяльності.

Затриманим у Франції фігурантам обрані запобіжні заходи.

Окрім того, на території України правоохоронці також провели обшуки в причетних осіб. Вилучено зброю, грошові кошти, пристрої для стеження за транспортними засобами, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи.

Отримані за результатами слідчих дій докази їх протиправної діяльності будуть передані компетентним органам Французької Республіки в рамках міжнародної правової допомоги.

Досудове розслідування триває.

Харківські бандити

Як повідомляв УНІАН, у Харкові у 2022 р. викрили організовану злочинну групу, яка займалася викраденням громадян задля заволодіння їхнім житлом.

Організувала діяльність банди місцева мешканка. У спільники залучила четверо осіб з кримінальним досвідом - крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.

Угруповання "спеціалізувалося" на викраденні громадян - незахищених верств населення - задля заволодіння їхнім житлом. Погрозами та фізичним насильством вони примушували потерпілих переоформити на них нерухомість.

Обвинувальний акт стосовно 5-ти осіб було скеровано до суду.

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