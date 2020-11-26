Через інцидент рух поїздів був паралізований.

У четвер, 26 листопада, близько 11:00 у Харкові на станції метро «Ботанічний сад» дівчина впала на рейки.

Читайте такожУ Києві під час руху трамвая постраждала військовослужбовець: деталі інцидентуПро це повідомляє кілька місцевих Telegram-канал.

«Дівчину дістали з-під потяга. Жива, все ок. Поліція відвела під руки. Рух потягів відновлено», - йдеться в одному з повідомлень.

Зазначається, що через інцидент рух на «зеленій» гілці зупинився більш ніж на 20 хвилин.

За інформацією поліції, дівчина стрибнула під потяг: «Вона жива, без наявних тілесних ушкоджень. На платформу її витягнули водій потягу і черговий поліцейський».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц