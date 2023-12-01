У суді зрадниця свою провину у скоєному не визнала, наголосили в прокуратурі.

На Харківщині 15 років увʼязнення отримала колишня поліцейська, яка співпрацювала з росіянами. Зрадниця власноруч написала для окупантів перелік відомих їй працівників СБУ та осіб, які проходили службу в зоні АТО.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Зазначається, що під час окупації смт Дворічна Куп’янського району правоохорониця вирішила продовжити будувати свою карʼєру, але вже при окупантах.

"Так, будучи на той час діючим співробітником Національної поліціі України, жінка обійняла посаду "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" у так званому "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области". Під час прийому на "роботу" вона власноруч написала пояснення, у якому зазначила перелік відомих їй громадян України, які проходили службу у зоні АТО, та працівників Служби безпеки України", – йдеться у повідомленні.

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Згодом зрадниця отримала посаду "участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции №1 (дислокация пгт Двуречная)" у вказаному незаконному правоохоронному органі. Вона особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події.

"Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів. Наприкінці липня їй навіть видали "службове посвідчення" строком на один рік. Але на такий період зрадниці воно не знадобилось. У листопаді 2022 року правоохоронці затримали її в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України", – додали в прокуратурі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною вже колишню поліцейську у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). До винесення вироку посібниця окупантів перебувала під вартою. На судовому засіданні вона свою вину у скоєному не визнала.

Затримання зрадників: інші новини

У Харкові працівник "Укренерго" передава росіянам інформацію про стан обʼєктів енергосистеми України для планування ракетних ударів. Робив він це через колишнього колегу, якій проживає на окупованій Луганщині. Чоловіка затримали, його звинувачують у державній зраді.

На Херсонщині співпробітники контррозвідники Служби безпеки затримали зрадника, який перейшов на бік окупантів. Депутат однієї з селищних рад області і колишній "регіонал" здав ворогу навіть власного батька, який мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ. Через це чоловік потрапив до катівні російських загарбників.

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