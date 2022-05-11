Ще один злочинець спробував винести кухонне приладдя із супермаркету.

У Харкові за добу з 10 на 11 травня правоохоронці затримали трьох мародерів, двоє з яких намагалися винести товар із магазину, а ще один проник у квартиру.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Щодо 31-річного рецидивіста правоохоронці передали до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (замах на крадіжку в умовах воєнного стану).

За даними слідства, чоловік проник у квартиру, яка розташована в Київському районі Харкова, щоб її обікрасти. Довести злочин до кінця він не встиг, оскільки правоохоронці його затримали, коли він виносив комп’ютерну техніку.

46-річному раніше засудженому фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану). За версією слідства, він 10 травня намагався викрасти алкоголь із харківського супермаркету. Він сховав товар, проніс його повз касу і втік. Правоохоронці затримали чоловіка.

32-річному чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України. Він спробував винести кухонне приладдя із супермаркету, який розташований у Шевченківському районі Харкова.

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