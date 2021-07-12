У Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної сотні.
Відео інциденту опубліковано у Telegram-каналі Хмельницький LIVE.
Зазначається, що молоду танцюристку помітили на пам'ятнику у неділю, 11 липня.
"Дівчина танцювала та сиділа на пам‘ятнику. Ми зробили зауваження. Танцюристка сказала, щоб її не чіпали і відійшли, бо вона так «висловлює їм повагу»", - повідомив автор відео.
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Танці на меморіалі Героїв Небесної Сотні у Львові
4 липня у мережі з’явилося відео з гулянки молоді на меморіалі героям Небесної Сотні. Дівчина, котра назвала себе блогером, поділилася кадрами вечірки в Instagram. Підлітки танцювали під російську музику і запалили феєрверки.
За даним фактом слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 "Осквернення пам’ятника" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Батько іменинниці, котра гучно відсвяткувала свій день народження біля меморіалу героям Небесної Сотні у Львові, пояснив, що організацією заходу займалися її друзі, а для дівчини це стало сюрпризом.
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