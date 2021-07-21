При перетині кордону двоє путешественника намагалися провезти чималу партію наркотиків.

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали учасників міжнародного наркоугрупування, яке налагодило канал поставок заборонених речовин в Україну.

Про це передавати у прес-службі Державної прикордонної служби.

Загалом правоохоронці затримали двох чоловіків - один з них намагався провезти наркотики в особистих речах, а у іншого виявили більше кілограма кокаїну в шлунково-кишковому тракті.

Зазначається, що наркокур'єри виявилися іноземцями, але громадянами якої саме країни вони є, не вказується.

Щодо них вже розпочали кримінальне провадження про контрабанду наркотичних засобів (ст.305 КК України), самим порушникам повідомили про підозру. Їм загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Розслідування для встановлення інших причетних до наркопоставок триває.

Схожий інцидент стався і кілька місяців тому - митники затримали в "Борисполі" чоловіка, який провозив у черевній порожнині понад кілограм кокаїну.

Також в квітні в аеропорту затримали чотирьох осіб, які налагодили постачання прекурсорів, які продавали для виготовлення психотропних речовин підпільним нарколабораторіям.

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Автор: Станислав Кожемякин