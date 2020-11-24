Родичі однієї з померлих не помітили плутанини і встигли кремувати тіло.

У київському морзі переплутали тіла двох жінок. Помилку помітила родичка, яка прийшла на розпізнання і замість тітки в труні побачила іншу жінку.

Коли викликала поліцію, виявилося, що тіло помилково відвезли на поховання іншій родині. Вони його не впізнали, оплакали та кремували, йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, до столичного моргу на Оранжерейній родичка Катерина Розвєєва приїхала на впізнання перед похороном рідної тітки. Про те, що в труні під прізвищем тітки опинилась інша небіжчиця, вона вісім годин намагалася довести санітарам, керівництву моргу, а згодом і поліції, яку викликала сама.

"Ця людина старша, в неї довге волосся до плечей світлого кольору. Моя тітка була онкохвора, після двох хімій. У неї навіть не було волосся. Це неможливо було переплутати", - говорить племінниця померлої.

Останній рік через тяжку хворобу тітка Розвєєвої перебувала в пансіонаті. Через коронавірус із племінницею спілкувалася скайпом. І Катерина знала, якою та була на вигляд. У той день у пансіонаті померли одразу дві жінки.

"Двоє жінок з однаковим прізвищем і нібито з однаковим діагнозом перебували на лікуванні в одному пансіонаті. І після смерті їх тіла в один день доправили до цього моргу", - говорить вона.

Разом із поліцією по фото і документах з'ясували - тіла переплутали. І ще до того, як приїхала Катерина, одне з тіл ритуальна служба вже передала іншій родині. Ті чужу родичку не розпізнали, оплакали й одразу кремували.

Спілкуватися з журналістами люди, які поховали чуже тіло, відмовляються. Однак те, що недобачили близькі, у ритуальній службі виправдовують шоком: подумали, що обличчя після смерті змінилось, ефекту додав макіяж, а волосся було прихованим.

Читайте такожВ Одеській області на полюванні застрелили чоловіка

У ритуальній службі запевняють: ситуація, коли під документами помилково видали інше тіло, із ними трапляється вперше.

У покійницькій, де лежали тіла, випадок не коментують.

Адвокат Володимир Єніч каже, що така ситуація - одинична. Він припускає, що хтось із працівників моргу ненавмисне переплутав бирки з однаковими прізвищами небіжчиків

"Це не та стаття, яка передбачає позбавлення волі, але важливим принципом, який може бути застосований, – позбавлення права займатись певною діяльністю. Тобто, людям, які плутають тіла, напевно не потрібно цим займатись", - каже він.

Хто допустився такої помилки - з'ясовуватиме слідство. Коментувати хоча б щось у поліції також відмовляються. А от Розвєєва, яка через недбалість не змогла попрощатися з тіткою, юрист каже, може розраховувати на моральну компенсацію. І, за її словами, з боку ритуальної служби це питання залагодили.

А після з'ясування всіх обставин, знову ж таки через ритуальну службу, родини домовились обмінятися - Катерина віддасть чуже тіло й отримає урну з прахом тітки.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН