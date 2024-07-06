Під час моніторингу мережі правоохоронці виявили відео й розпочали перевірку.

Поліція притягнула до відповідальності 16-річну блогерку, яка станцювала під російський трек біля меморіалу Героїв Небесної Сотні у Києві та виклала це в TikTok. Про це повідомляється на сайті поліції.

На 12-секундному ролику на сторінці дівчини у TikTok видно, як вона стрибає біля меморіалу Героїв Небесної Сотні на майдані Незалежності під російську композицію зі словами: "Стрибай під бейслайн".

У поліції повідомили, що дівчина приїхала до столиці з мамою на кілька днів. На майдані Незалежності вона вирішила зняти на відео свої танці та викласти це в соціальній мережі.

Відео дня

Під час моніторингу мережі правоохоронці виявили відео й розпочали перевірку. Згодом дільничні офіцери за сприяння фахівців кримінального аналізу розшукали тіктокерку та склали щодо неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто за дрібне хуліганство.

Це тягне за собою накладення штрафу від 51 до 119 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Крім того, з матір’ю неповнолітньої блогерки правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Шкідлива діяльність блогерів

Усіма блогерами та адвокатами, які вчать ухилятися від мобілізації, повинні зайнятися спецслужби, оскільки вони небезпечні для країни. Таку думку висловив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Гратися з цими блогерами не можна. Притягати до відповідальності їх треба. (...) Я б наказав спецслужбам працювати по них усім, якби у мене була така можливість. Щоб перестали всі ці відео викладати: поради, як розмовляти з ТЦК, як тікати з ВВК, як переходити кордон. Усе це може мати наслідки, які торкнуться всіх нас", - зазначив Жорін.

Вас також можуть зацікавити новини: