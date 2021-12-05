Самостійно спуститися на землю чоловік не зміг.

У Печерському районі Києва машиністу баштового крана стало зле на висоті 10 поверху.

Про це в неділю, 5 грудня, розповіли у Київській службі порятунку.

Рятувальників викликали на Предславинську, 35. Там на будівельному майданчику чоловіку стало зле, коли він був на баштовому крані, тому знадобилася допомога.

"Чоловік не міг самостійно спуститися на землю... Рятувальники за допомогою спецтехніки дісталися до машиніста та надали йому першу домедичну допомогу", - повідомили у Службі.

Після цього чоловіка спустили на землю та одразу ж передали швидкій допомозі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві під час зйомок фільму з мосту впав кран. У Запоріжжі посеред Дніпра застряг кран-гігант "Захарій". У Хмельницькому чоловік заліз на кран і погрожував зістрибнути. А в Івано-Франківську дитину дивом врятували за допомогою баштового крана.

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Автор: Катерина Комолова