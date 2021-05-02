Медикам надійшов виклик про те, що стало погано дитині: у неї почалися судоми.

В одній з квартир у Києві в суботу пізно ввечері невідомою речовиною отруїлася сім'я. Погано стало і медикам, які приїхали на виклик.

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Медикам надійшов виклик про те, що стало погано дитині: у неї почалися судоми. Лікарі приїхали, але поки надавали допомогу дитині, стало погано й батькам - у них також почалися судоми.

Тоді лікарі викликали ще одну медичну бригаду. Однак поки їхала підмога, судоми почалися вже й у самих лікарів.

"Усі були госпіталізовані: дитина у важкому стані - в "Охматдит", двоє батьків і троє членів бригади швидкої допомоги - в ЛШМД. На місце викликали міліцію і ДСНС, щоб ті з'ясували, що відбувається в цій квартирі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Комолова