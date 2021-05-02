В одній з квартир у Києві в суботу пізно ввечері невідомою речовиною отруїлася сім'я. Погано стало і медикам, які приїхали на виклик.
Читайте такожМоторошна аварія у Дніпрі: маршрутка влетіла в евакуатор, є жертви (фото, відео)Як повідомляє "Київ Оперативний", все сталося в будинку 19 на вулиці Максима Берлінського.
Медикам надійшов виклик про те, що стало погано дитині: у неї почалися судоми. Лікарі приїхали, але поки надавали допомогу дитині, стало погано й батькам - у них також почалися судоми.
Тоді лікарі викликали ще одну медичну бригаду. Однак поки їхала підмога, судоми почалися вже й у самих лікарів.
"Усі були госпіталізовані: дитина у важкому стані - в "Охматдит", двоє батьків і троє членів бригади швидкої допомоги - в ЛШМД. На місце викликали міліцію і ДСНС, щоб ті з'ясували, що відбувається в цій квартирі", - йдеться в повідомленні.
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