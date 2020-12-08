У центрі Києва на Майдані Незалежності в підземному переході сталася бійка, в результаті якої зарізали чоловіка.
Як повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook, інцидент стався біля виходу зі станції метро.
"У самому центрі міста, поблизу із входом до станції метро "Майдан Незалежності" сталася бійка. В ході цієї бійки один чоловік наніс ножове поранення іншому, від чого той загинув", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що після вбивства нападник втік.
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"За нашою інформацією підозрюваного звати Віктор. Він середньої тілобудови, 165 см зросту, вдягнений у чорні штани, чорна (або чорно-сіра) куртка, шапка чорно-помаранчева", - пише "Київ Оперативний".
Наразі на місці події працюють слідчі та оперативники.
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