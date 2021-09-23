З іншої сторони парламенту зібралися прихильники партії ОПЗЖ.

Рух "SaveФОП" та "євробляхарі" знову перекрили вулицю Грушевського, але правоохоронці їх відтіснили на тротуари.

Як передає кореспондент УНІАН, було перекрито рух, люди ходили поміж автомобілями.

Також на одній полосі вулиці Грушевського в сторону метро "Арсенальна" припарковані автомобілі з єврономерами.

Крім того, стоїть трибуна на автомобілі з плакатом "Вимагаємо 6044. Дайте розмитнити євробляхи, виправте помилки 1402. Це 19 мільярдів гривень в бюджет".

Читайте такожНа мітингу підприємців під Радою сталася бійка, затримано їхнього лідера (відео)Правоохоронці шеренгами пішли на мітингувальників і з невеликими сутичками відтіснили їх з проїжджої частини на тротуари.

Перед парламентом на Площі Конституції зібралися люди з прапорами партії "Опозиційна платформа – За життя".

Кажуть, що їхні вимоги стосуються припинення "політичного переслідування" Віктора Медведчука, імплементація Мінських угод та вимог щодо припинення підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, біля парламенту зранку проходить акція "Збережіть спрощену систему оподаткування!", організована рухом "SaveФОП".

Підприємці вимагають від депутатів ухвалити законопроекти, якими передбачено скасування положень законодавства про обов'язкове використання касових апаратів.

ФОПи та касові апарати

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування до 2022 року використання касових апаратів платниками єдиного податку.

До 1 січня 2022 року відстрочено обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої–четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які здійснюють діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Автор: Надя Пришляк