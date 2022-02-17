Поліція затримала зловмисницю, тепер їй загрожує тюрма.

У Києві жінка вигадала шахрайську схему з документами на квартири й ошукувала покупців.Тепер їй загрожує до десяти років ув’язнення та конфіскація майна.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Мешканка Київщини вимагала у людей гроші за оформлення документів на житло, за яке вони вже заплатили. Поліція затримала жінку "на гарячому", коли вона отримувала від клієнтів 13 тисяч доларів за "вирішення питання".

"Поліцейські з’ясували, що жінка укладала з клієнтами попередні договори щодо придбання квартир на етапі будівництва та отримувала повну оплату за оселю. Втім, через деякий час після сплати, зловмисниця вимагала додатково заплатити гроші за оформлення документів "через знайомих", а в разі відмови оплатити послугу погрожувала позбавити права власності на вже сплачену квартиру", - розповіли у прес-службі.

Раніше не судима мешканка Київської області 1967 року народження тепер може сісти у в'язницю. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів.

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