За фактом смерті дитини поліцейські відкрили кримінальне провадження.

У Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка померла внаслідок падіння зі зруйнованої стіни занедбаного будинку.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області, 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі.

Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась та впала.

Від отриманих травм дитина померла на місці.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») тривають слідчі дії.

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Автор: Вікторія Токарєва