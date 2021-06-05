У Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка померла внаслідок падіння зі зруйнованої стіни занедбаного будинку.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області, 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі.
Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась та впала.
Від отриманих травм дитина померла на місці.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») тривають слідчі дії.
Читайте такожЗ 12 свічками на торті: мама загиблого на водоспаді школяра показала його останнє фотоУ поліції закликають батьків та всіх дорослих попереджати дітей про небезпеки, які можуть спіткати їх у недобудовах, зруйнованих спорудах та промислових зонах.
Вас також можуть зацікавити новини
- На Волині чоловік спалив себе в авто: не зміг пережити розлуку з дружиною та сином (фото)
- У Київській області внаслідок пожежі загинула 13-річна дитина
- На трасі "Київ-Чоп" у моторошній ДТП загинули дві людини (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram