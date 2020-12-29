За непідтвердженою інформацією, у медика обірвався тромб.

28 грудня стало відомо про смерть завідувача хірургічного відділення 2-ої міської поліклініки Львова Тараса Шеремети.

Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, попередньо ознак насильницької смерті не виявили. Про це повідомляє 032.ua.

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У прес-службі Нацполіції Львівщини виданню Zaxid.net розповіли, що смерть лікаря була природною. За непідтвердженою інформацією, у Тараса Шеремети обірвався тромб.

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Автор: УНІАН