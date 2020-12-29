28 грудня стало відомо про смерть завідувача хірургічного відділення 2-ої міської поліклініки Львова Тараса Шеремети.
Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, попередньо ознак насильницької смерті не виявили. Про це повідомляє 032.ua.
Читайте такожУ Дніпрі чоловік помер на порозі лікарні - соцмережі (відео)Тіло медика відправили на експертизу для встановлення причини смерті. Як вдалося з'ясувати журналістам, завідувач хірургічного відділення давно боровся з хворобою.
У прес-службі Нацполіції Львівщини виданню Zaxid.net розповіли, що смерть лікаря була природною. За непідтвердженою інформацією, у Тараса Шеремети обірвався тромб.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В лікарні під Дніпром прокоментували перевезення вулицею роздягненого пацієнта на морозі
- В Одесі чоловік помер прямо на вулиці, "швидка" їхала на виклик майже годину
- До операційної київської лікарні увірвався п'яний дебошир (фото)
- У Києві на території лікарні помер чоловік, не дочекавшись допомоги - ЗМІ (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram