Іноземця, який нелегально перебував в Україні, мали повернути на батьківщину ще у червні.

У Львові затримали іспанця-нелегала, який кілька місяців проживав на території торговельно-розважального центру King Cross Leopolis. Чоловік переховувався від міграційної служби та правоохоронців.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, раніше співробітники ГУ Державної міграційної служби у Закарпатській області прийняли рішення про примусове повернення іноземця до країни походження.

"Однак зобов’язання про повернення він не виконав, натомість переїхав із Закарпатської області до Львова. Тут він "поселився" в одному з торговельно-розважальних центрів – спочатку на території паркінгу, а потім перебрався до приміщення", - розповіла УНІАН речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Іноземця притягнули до адміністративної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення, винесли постанову про накладення на нього штрафу. Чоловіка помістили до Волинського ПТПІ для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.

Читайте такожНа Черкащині лікарка організувала схему продажу підроблених COVID-сертифікатів: у МОЗ розказали про покаранняУ міграційній службі Львівщини уточнили, що ще у червні Закарпатська ДМС ухвалила рішення про примусове повернення чоловіка до країни походження, адже останній прибув до України поза пунктом пропуску. Проте той вирішив втекти і переїхав із Закарпаття до Львова.

"Він розповідає, що перше, що впало йому у вічі – це великий торговельний центр, де він і вирішив ночувати. Спочатку ночував у підземному паркінгу, а пізніше перемістився всередину приміщення", - розповіли у прес-службі відомства.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Львівщині затримали нелегалів з Китаю та Лівану, які хотіли до ЄС та намагалися перетнути кордон на таксі.

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Автор: Мирослава Бзікадзе