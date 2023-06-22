Інцидентом вже займаються правоохоронні органи.

У Львові 35-річна жінка впала в кому після процедури масажу у приватному медико-косметологічному центрі.

Як пише ZAXID.NET, постраждалу доставили у лікарню у важкому стані з травмою шийного відділу хребта. Відповідну інформацію виданню підтвердили у медичному закладі.

У прес-службі Першого медоб'єднання Львова повідомили, що жінку госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Їм вдалося стабілізувати стан жінки.

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"Нейрохірурги зафіксували шию, стан жінки покращується, спостерігається позитивна динаміка", ­– розповіли в лікарні.

За словами медиків, інцидент вже розслідують правоохоронні органи. ЗМІ пише, що медико-косметологічний центр, який відправив жінку у кому, пропонує зараз акційний масаж спини та шиї за 100 грн.

Видання намагалось отримати коментарі від центру, однак там ніхто не відповів. Власниця закладу заявила, що тільки повернулась з-за кордону і нічого не знає.

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