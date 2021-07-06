У Маріуполі чотирирічний малюк розгулював по підвіконню квартири на дев'ятому поверсі.
Очевидці виклали відео в соціальних мережах.
Інцидент стався в понеділок, 5 липня. На кадрах видно, як хлопчик стоїть на металевому підвіконні, тримаючись однією рукою за раму, а потім заходить в кімнату.
Як розповіли в прес-службі місцевої поліції, за дитиною в цей момент доглядали бабуся і 12-річний брат. Але вони перебували в сусідній кімнаті.
"Щодо інциденту складуть адміністративний матеріал, який надалі направлять до суду", - повідомили в поліції.
На кадрах видно, як хлопчик стоїть на металевому підвіконні, тримаючись однією рукою за раму, а потім заходить в кімнату.
У поліції нагадавли прості правила, які можуть врятувати життя дитині:
- приберіть меблі від вікон;
- ніколи ні на хвилину не залишайте дитину без нагляду в кімнаті з відкритим або незахищеним вікном;
- встановіть на вікна обмежувачі;
- захистить вікна ґратами;
- не дозволяйте дитині грати на підвіконні.
Читайте також"Сперся на москітну сітку": у Тернополі 6-річний хлопчик впав із 7 поверху і вижив
Вас також можуть зацікавити новини:
- У центрі Києва чоловік випав з вікна багатоповерхівки
- Поблизу Львова 4-річний хлопчик випав з вікна 6-го поверху будинку і вижив
- У Києві вазон, що випав з вікна, ледь не вбив дитину: інцидент потрапив на відео
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram