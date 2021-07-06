За дитиною в цей момент доглядали бабуся і 12-річний брат.

У Маріуполі чотирирічний малюк розгулював по підвіконню квартири на дев'ятому поверсі.

Очевидці виклали відео в соціальних мережах.

Інцидент стався в понеділок, 5 липня. На кадрах видно, як хлопчик стоїть на металевому підвіконні, тримаючись однією рукою за раму, а потім заходить в кімнату.

Як розповіли в прес-службі місцевої поліції, за дитиною в цей момент доглядали бабуся і 12-річний брат. Але вони перебували в сусідній кімнаті.

"Щодо інциденту складуть адміністративний матеріал, який надалі направлять до суду", - повідомили в поліції.

На кадрах видно, як хлопчик стоїть на металевому підвіконні, тримаючись однією рукою за раму, а потім заходить в кімнату.

У поліції нагадавли прості правила, які можуть врятувати життя дитині:

приберіть меблі від вікон;

ніколи ні на хвилину не залишайте дитину без нагляду в кімнаті з відкритим або незахищеним вікном;

встановіть на вікна обмежувачі;

захистить вікна ґратами;

не дозволяйте дитині грати на підвіконні.

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Автор: Денис Прядко