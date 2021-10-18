Між потерпілим, який йшов із товаришем, та двома перехожими чоловіками виник словесний конфлікт, що переріс у бійку.

У Миколаєві чоловік напав з ножем на співробітника управління поліції охорони, важко поранивши його.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Подія сталась 16 жовтня близько 22:15 в районі перетину проспекту Центрального та вулиці Фрунзе. Між потерпілим, який йшов із товаришем, та двома перехожими чоловіками виник словесний конфлікт, що переріс у бійку. В ході бійки 32-річний співробітник управління поліції охорони, який перебував поза службою, отримав ножові поранення спини та живота, а також поранення зі зброї, попередньо, травматичної дії.

У важкому стані потерпілий госпіталізований.

Зловмисника затримали слідчі наступного дня після злочину у порядку статті 208 КПК України. Ним виявився 40-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганство.Читайте такожЗвіряче вбивство поліцейського в Чернігові: підліткам повідомили про нову підозру

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Волині отримала продовження скандальна історія з ромами, які спочатку побили ветерана АТО, а потім вибачалися на колінах. Чоловіки вирішили помститися військовим, і жорстоко їх побили. Роми, б'ючи ветеранів, називали їх "нацистами і фашистами".

Автор: Денис Прядко