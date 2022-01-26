Також за фактами сутичок поліція відкрила два кримінальні провадження.

Внаслідок сутичок між мітингувальниками та правоохоронцями під час акції протесту підприємців #SaveФОП під Верховною Радою 18 поліцейських та 3 учасники акції отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Зазначається, що під час заходу між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички через те, що учасники акції намагалися прорвати кордон поліцейських та потрапити на територію ВР, що знаходилась під охороною, при цьому вчинили штовханину.

Читайте такожУ центрі Києва пройшла акція протесту: було перекрито вулиці та задіяно десятки поліцейських (фото, відео)"На неодноразові вимоги співробітників поліції припинити свої дії мітингувальники не реагували, тож аби відновити правопорядок, поліцейські негайно втрутилися у ситуацію та відтіснили їх", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок конфлікту 18 поліцейських та 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Учасників, які вчиняли протиправні дії, доставили до Печерського управління поліції.

Також за фактами сутичок поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, та за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії.

Крім того, у повідомленні Нацполіції спростовують інформацію, що поширилась в Інтернеті, про начебто смерть одного з мітингувальників.

"Вказана інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу", - зазначають у Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, представники громадського руху підприємців #SaveФОП проводили акцію протесту під Верховною Радою.

В акції брали участь кілька тисяч осіб, які протестували проти закону про обов'язковість касових апаратів.

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