Наразі правоохоронці проводять 7 обшуків у офісі та оселях фігурантів у Чернігівській, Київській областях та у столиці.

Нацполіція викрила злочинне угруповання з 5 осіб у вимаганні грошей у політиків і бізнесменів за нерозповсюдження провокаційної інформації.

Як повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, провокаційні та недостовірні відомості про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів розміщували на 13 підконтрольних сайтах. Зазначається, що новини в основному були про корупційну діяльність "героїв".

Також встановлено, що правопорушники незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди.

Поширення такої інформації здійснювалося, поки особа не звернеться із проханням про видалення новин із сайту. Для зворотнього зв’язку зловмисники залишали електронну пошту. У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці. До правоохоронців надійшло кілька звернень від потерпілих.

Читайте такожП'яний неадекват зупинив рух потягів у київському метро: з'явилося його фотоНа цей час встановлено четверо потерпілих, які перерахували зловмисникам від 150 до 200 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці проводять 7 обшуків у офісі та оселях фігурантів у Чернігівській, Київській областях та у столиці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Учасникам угруповання може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

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Автор: Інна Андаліцька