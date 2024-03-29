Хлопець на величезній швидкості врізався у придорожній стовп.

У Польщі 18-річний громадянин України, бажаючи уникнути затримання поліцією, на величезній швидкості в’їхав у придорожній стовп. Підліток помер у лікарні. Про це повідомляє Wnp.pl із посиланням на прес-службу Головного управління поліції в місті Ополе.

Зазначається, що поліцейський патруль помітив автомобіль, який рухався нерівномірно. Офіцери світловими знаками закликали водія зупинитися, але він продовжив рух у напрямку центру міста. Поліцейські викликали підкріплення.

"Але водій уникнув поліцейської машини, розігнав машину приблизно до 200 км/год і врізався в придорожній стовп. Постраждалого доставили до лікарні, де, незважаючи на зусилля лікарів, він помер. Поліція встановлює обставини події та причини поведінки водія", - ідеться у повідомленні.

ДТП за участі українців - останні новини

27 березня в Німеччині перекинувся автобус з пасажирами. Внаслідок ДТП загинули чотири людини, ще 29 людей отримали травми. Серед постраждалих є двоє українок.

Двоповерховий автобус їхав трасою А9 з Берліна до Цюріха. Приблизно о 09:45 між перехрестями Відемар та Шкойдіцер Кройц біля Лейпцига машина з'їхала з дороги з невідомих причин, проїхала майже 100 метрів по траві та перекинулася між кущів та дерев.

Також УНІАН повідомляв, що внаслідок жахливої автотрощі на Одещині загинули двоє дітей та жінка. Водійка легковика "Chery", рухаючись у напрямку Одеси, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу де зіткнулася з вантажівкою.

Внаслідок пригоди кермувальниця легковика та двоє малолітніх пасажирів 12-ти та 7-ми років загинули на місці. Ще одна дитина 13-ти років була госпіталізована до місцевої лікарні.

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