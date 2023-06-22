Зараз з’ясовують, чи безпечно працювати рятувальникам. Також в ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до 5 осіб.

В Києві у постраждалій від вибуху 16-поверхівці Дніпровського району по вулиці Малишка тимчасово припинили рятувальні роботи.

За даними кореспондента "Київ24", верхня стінка будинку почала обвалюватися. Наразі з'ясовується, чи можуть екстренні служби надалі проводити рятувальні роботи без ризику для життя.

"Вона (стіна - УНІАН) почала рухатися, зараз там рятувальні роботи призупинили. Тому що ця стіна може просто впасти на рятувальників", - йдеться в сюжеті.

Також в ДСНС підтвердили інформацію про те, що від вибуху у будинку загинуло двоє осіб.

"Зараз інформація щодо постраждалих така: травмовано 5 осіб, загинуло, нажаль, двоє. Врятували ми 18 мешканців цього будинку", - розповів рятувальник.

Вибух у 16-поверхівці Дніпровського району - попередні причини

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок вибуху у 16-поверхівці Дніпровського району постраждали 4 українці, ще 2 загинуло. Вибух стався о 3:45 ранку на 7 поверсі.

Наразі точна причина інциденту з'ясовується. Зранку Речник КМВА Михайло Шаманов попередньо виключив версію про вибух газового балону. Він заявив, що будинок, ймовірно, був газифікований.

В Нацполіції також повідомили, що вважають можливою причиною вибуху виток газу в одній із квартир.

Як зазначалося раніше, у будинку повністю зруйновано 4 квартири, ще 6 постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: