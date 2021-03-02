В Україні сталась ще одна спроба дитячого суїциду / фото УНІАН

У рівному школярка випила 40 таблеток «парацетамолу». Наразі вона перебуває у реанімації, медики оцінюють її стан як задовільний.

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Як повідомляється на сайті обласної поліції, увечері 28 лютого до правоохоронців звернулись медики «швидкої». Вони повідомили, що надавали допомогу 11-річній дівчинці, яка отруїлась ліками.

Ювенальні поліцейські попередньо встановили, що причиною такого вчинку стали непорозуміння на побутовому ґрунті, водночас у сім’ї конфліктів не виникало. У жодних групах в соцмережах дівчинка участі не брала.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього) ведеться перевірка.

Отруєння українських дітей ліками

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Автор: УНІАН