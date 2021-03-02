Поліція встановила, що причиною пригоди стало "непорозуміння на побутовому ґрунті".

У рівному школярка випила 40 таблеток «парацетамолу». Наразі вона перебуває у реанімації, медики оцінюють її стан як задовільний.

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Як повідомляється на сайті обласної поліції, увечері 28 лютого до правоохоронців звернулись медики «швидкої». Вони повідомили, що надавали допомогу 11-річній дівчинці, яка отруїлась ліками.

Ювенальні поліцейські попередньо встановили, що причиною такого вчинку стали непорозуміння на побутовому ґрунті, водночас у сім’ї конфліктів не виникало. У жодних групах в соцмережах дівчинка участі не брала.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього) ведеться перевірка.

Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат «Дротаверин» в приміщені школи.

27 лютого повідомлялось, що в Сумах школярки наковталися таблеток та викликали швидку допомогу. Першокурсниці напилися таблеток від простуди.

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Автор: УНІАН