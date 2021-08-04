Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Хлопець в Сумської області у покинутому будинку зґвалтував 14-річну дівчину. Підозрюваний представився поліцейським.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

За даними правоохоронців, напад стався в лютому поточного року. Компанія підлітків гуляла в одному з покинутих будинків.

24-річний чоловік представився поліцейським, щоб прогнати підлітків. Коли постраждала виходила з будівлі, то за руку її схопив підозрюваний і змусив повернутися в будинок.

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Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 3 статті 152 "Зґвалтування неповнолітньої особи" Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області розслідують звинувачення на адресу чоловіка, який міг роками ґвалтувати власних дітей.

У злочинах 44-річного українця звинуватила його колишня дружина. За словами жінки, починаючи з 2016 року її діти-підлітки 12, 14 і 17 років регулярно піддавалися сексуальному насильству з боку батька.

Автор: Анастасія Горбачова