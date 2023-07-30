Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Аланія-Анталія на півдні Туреччини загинула громадянка України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. Зокрема, сьогодні вранці в на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджулар трапилось ДТП.
"Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій - громадянин Туреччини та гід - громадянка України", - повідомили в прес-службі МЗС.
Водночас роботодавець та контактні дані родичів загиблої громадянки уточнюються. Справою займається консульство України в Анталії.
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