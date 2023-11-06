Зловмисник хотів, щоб згодом "роботодавці" його евакуювали у Росію, зазначили в СБУ.

Затримано агента ФСБ РФ, який займався підготовкою серії повітряних атак Росії на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які, можливо, використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів Збройним силам України у напрямку передової. Також намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

Російська спецслужба пообіцяла 57-річному мешканцю Хмільницького району, якого дистанційно завербувала у травні цього року, грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Кошти мали надійти на його банківську картку. Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що ФСБ "евакуює" його на територію РФ. У "поле зору" російської спецслужби він потрапив через поширення на сторінці в "Однокласниках" своїх прокремлівських поглядів.

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Чоловік знав, що окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. "Одержані розвіддані він мав передати своєму "куратору" з ФСБ через анонімну поштову скриньку. "Звіт" передбачав точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями", - повідомляє українська спецслужба.

Співробітники СБУ затримали російського агента на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам.

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою, і йому загрожує довічне ув’язнення.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Ізюмі на Харківщині викрито власницю салону краси, яка намагалися дізнатися під час спілкування з клієнтами дані про розміщення військ України в районі деокупованого Ізюма.

Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової.

В СБУ зазначали, що зрадниця намагалася дізнатися потрібні дані під час побутових розмов, які ініціювала з українцями під час надання косметологічних послуг. Отриману інформацію вона повідомляла ФСБ РФ через свою знайому, яка обіймала посаду у незаконних органах влади РФ під час захоплення Ізюма.

Після деокупації району згадана колаборантка втекла до Бєлгорода.

Затриманій власниці салону інкримінують підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ). Їй загрожує до 8 років тюрми.

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