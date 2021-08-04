Потерпілого госпіталізували з пораненням грудної клітини та отруєнням чадним газом.

В Запоріжжі медики врятували чоловіка, який спробував накласти на себе руки одразу двома способами.

Про це у Facebook повідомляти Запорізький Центр невідкладної допомоги та медицини катастроф.

Так, на вулиці Волгодонській 47-річний чоловік наніс собі вогнепальне поранення і намагався отруїтися вихлопними газами автомобіля.

На місце прибула реанімаційна бригада. Потерпілого госпіталізували з пораненням грудної клітини та отруєнням чадним газом.

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Раніше в Києві 21-річний хлопець підірвав себе на даху недобудованого корпусу психіатричної лікарні. Виклик на спецлінію 102 про те, що в недобудованій будівлі на території парку "Кирилівський Гай" стався вибух, надійшов 29 липня близько 23:00.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехнічна служба, кінологи та лікарі.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "самогубство") Кримінального кодексу України.

Автор: Дмитро Захаров