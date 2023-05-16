На початку повномасштабного вторгнення зрадник підтримав збройну агресію РФ та почав розробляти план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав ПВК "Вагнер".

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі, який хотів приєднатись до лав ПВК "Вагнер".

Як повідомив прес-центр СБУ, зрадником виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення він підтримав збройну агресію РФ та почав розробляти план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав ПВК "Вагнер".

Відео дня

Як поінформували в спецслужбі, для цього зловмисник вийшов "на зв’язок" зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого "управління МВС РФ" у тимчасово захопленій частині регіону.

"Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту і потім потрапити на "співбесіду" до керівників угруповання "Вагнер". У той же час зловмисник розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі "Вконтакте". Там він створив інтернет-групу та "наростив" аудиторію на понад 3,5 тис. підписників. У своїх публікаціях під вигаданим іменем фігурант активно поширював дописи, в яких героїзував "вагнерівців" та їхнього ватажка – Пригожина. Також він заперечував російські ракетні удари по українських містах і закликав до зміни меж державного кордону України", - мовиться у повідомленні.

В СБУ заявили, що під час обшуків за місцем проживання ворожого поплічника виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ викрила чотирьох зрадників на деокупованих територіях Сходу та Півдня. Один зі зрадників охороняв катівні окупантів в Херсонській області. Ще двоє добровільно погодились стати "операторами набору даних" у так званому "пенсійному фонді Херсонської області".

А на Харківщині в місті Ізюмо колаборантка очолила створене агресором місцеве "управління праці і соціальної політики".

Вас також можуть зацікавити новини: