Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав.

У Запорізькій області перекинувся автобус, у якому перебували 25 людей. На ньому діти разом з батьками та тренером їхали на спортивні змагання.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області.

Інцидент стався на автодорозі Дніпрорудне-Василівка поблизу села Скельки Василівського району.

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"На момент аварії в мікроавтобусі перебували 20 неповнолітніх дітей 2011-2012 років народження, троє батьків та тренер. Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Пізніше до лікарні з травмою голови звернувся тільки тренер. З місця події пасажири поїхали самостійно на попутному транспорті", - сказано у повідомленні.

Слідчим розпочато кримінальне провадження, а відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол.

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