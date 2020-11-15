Пасажирку автобуса госпіталізували до лікарні.

У Запорізькій області рейсовий автобус зіткнувся з трактором, одна людина загинула.

Читайте такожНа Одещині внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули 2 людини, ще 4 постраждалиЯк повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, аварія сталася ввечері 14 листопада на автодорозі "Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь".

Правоохоронці встановили, що пасажирський автобус Mercedes-Benz, рухаючись по проїзній частині автодороги, зіткнувся з колісним трактором "К-700А", який рухався попереду. В результаті аварії водій автобусу від отриманих травм загинув на місці події, 22-річну пасажирку госпіталізували до лікарні, інші пасажири не постраждали. Всього в салоні було вісім пасажирів.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Антоніна Доломанжи