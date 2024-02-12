Під час окупації Куп’янська він ніс службу на російських блокпостах, де безпідставно зупиняв та вилучав автомобілі у цивільних на користь загарбників.

Колишньому правоохоронцю з Харківщини, який разом з братом навів ракету на селище Гроза, внаслідок чого загинули понад 50 людей, повідомлено про підозру ще й за перехід на бік ворога.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, він під час окупації Куп’янська активно допомагав загарбникам. Зокрема, влаштувавшись до патрульної служби ворога, разом з військовими РФ чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим жителям, та навіть вилучав у них автомобілі. Причому вилучений транспорт зрадник передавав російським силовикам.

Зазначається, що за свою роботу отримував по 45 тисяч російських рублів щомісяця. Під час звільнення Куп’янська втік до підконтрольної росіянами території.

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У Харківській обласній прокуратурі додали, що йдеться про 23-річного колишнього поліцейського, молодшого із братів, які 5 жовтня 2023 року навели ракету на кафе у селищі Гроза, де проходили поминки за загиблим військовим.

Їм раніше заочно вже повідомили про підозру у державній зраді.

Трагедія у Грозі на Харківщині – деталі

Торік 5 жовтня російські військові завдали ракетного удару по селищу Гроза Куп’янського району Харківської області. Ракета "Іскандер-М" влучила у місцеве кафе, де проходив поминальний обід за військовим ЗСУ. Загинули 59 мирних жителів.

Правоохоронці встановили осіб, які навели російську ракету на кафе. Ними виявились двоє рідних братів, колишніх жителів цього селища. Це 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік загарбників.

Братам за державну зраду загрожує довічне позбавлення волі.

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