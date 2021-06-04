В результаті нападу він отримав вогнепальне поранення.

Невідомі скоїли напад на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимира Павленка.

Про це повідомляє прес-служба АРМА у Facebook.

В результаті нападу він отримав вогнепальне поранення. Також повідомляється, що сам напад стався вранці 2 червня біля будинку Павленка.

"В нього кілька разів вистрілили з вогнепальної зброї, він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз чиновник у лікарні в стабільному стані", - сказано у повідомленні.

В АРМА закликали правоохоронців швидко відреагувати і затримати зловмисників.

Обшуки в АРМА

1 квітня в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) відбулися обшуки у рамках справи про заволодіння понад 400 тис. доларів.

Правоохоронці в рамках кримінального провадження провели низку одночасних обшуків у приміщеннях АРМА та за адресами проживання її керівників. У ході подальшого розслідування слідчі нададуть оцінку вилученим документам.

У ДБР повідомили, що протягом листопада-грудня 2020 року посадові особи АРМА та адвокати заволоділи коштами, які були передані в управління агентства.

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Автор: Олег Давигора