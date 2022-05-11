Ще троє людей, у тому числі й дитина, госпіталізовані.

У дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині загинули дві жінки та дитина, ще троє людей травмовані.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області у Facebook.

"Вночі, о 23:37 сталась ДТП на трасі М-04 "Знам’янка – Луганськ – Ізварине" поблизу села Слов’янка в Синельниківському районі.

Водій легкового автомобіля Renault Megane здійснив зіткнення із вантажним автомобілем "ЗІЛ" з причепом, що перебував на узбіччі дороги", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії постраждало троє осіб: водій - 1959 року народження, чоловік - 1997 року народження та хлопчик - 2010 року народження. Їх госпіталізовано до найближчого медичного закладу.

"Також від отриманих травм загинуло троє пасажирів автівки: двоє жінок - 1960 та 1984 року народження та дитина - хлопчик 2014 року народження. Тіла пасажирів було деблоковано та вилучено з конструкцій пошкодженого автомобіля рятувальниками", - зазначили в ГУ ДСНС.

До проведення робіт з ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди було залучено понад 20 осіб особового складу та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" 3 травня біля села Ситне Дубенського району Рівненської області зіткнулися бензовоз, маршрутний автобус і легковик. У результаті аварії загинули 27 осіб - двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса) й 24 пасажири.

Радник очільника МВС Антон Геращенко повідомляв, що жертвами ДТП у Рівненській області стали 27 осіб.

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