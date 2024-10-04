Про його подальшу долю наразі невідомо.

Сьогодні близько 07:00 у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець — так званий начальник фізичної охорони Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Андрій Короткий.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.

В розвідці зазначили, що після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.

"Він брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії Путіна "Єдина Росія", очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів", - йдеться у повідомленні.

Інших деталей в ГУР не надали, проте підкреслили, що кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата.

Пожежі та вибухи на території Росії – останні новини

3 жовтня в місті Новосибірськ Російської Федерації згоріло обласне управління ФСБ.

За даними ГУР МО, у вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймистої суміші та підпалили.

Також Сили оборони України вночі 4 жовтня вдарили по російській базі зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) "Аннанефтепродукт" біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ. В районі об’єкта фіксувалася робота російської ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання.

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