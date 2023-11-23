Смертельна трагедія сталася на заняттях із пневматичної гвинтівки.

В Івано-Франківській області на заняттях із пневматичної гвинтівки застрелили учня 9 класу.

Як повідомляє поліція Івано-Франківської області, 22 листопада близько 15:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району загинув 14-річний школяр.

На місце одразу виїхали керівництво ГУНП в Івано-Франківській області, слідчі Слідчого Управління та усі профільні служби. Правоохоронці опитали свідків події та педагогів.

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Слідчі встановили, що учень 9-класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги.

Наразі на місці події продовжують працювати працівники поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації інциденту.

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