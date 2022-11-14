Вибухонебезпечний предмет житель Старих Петрівців підібрав на території, де велись активні бойові дії на Київщині.

На Київщині в лікарні помер чоловік, який вчора, 13 листопада, намагався розібрати танковий снаряд.

"Сьогодні в лікарні від осколкових поранень загинув 50-річний чоловік, який вчора ввечері намагався розібрати танковий снаряд. Вибухонебезпечний предмет житель Старих Петрівців підібрав на території, де велись активні бойові дії на Київщині", - повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

Нєбитов повідомив, що вдома у загиблого поліція виявила й інші небезпечні знахідки - авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ "УРАГАН".

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Він наголосив, що навіть досвідчені сапери чи спеціалісти вибухотехніки, які регулярно займаються розмінуваннями, гинуть від ворожих пасток.

Наслідки окупації Київщини: жертви серед мирного населення

1 листопада Андрій Нєбитов повідомив на брифінгу, що на Київщині після деокупації ексгумовано вже 1 тис. 367 тіл цивільних людей, 200 тіл залишаються невпізнаними.

За його словами, вважаються зниклими безвісті 384 людини - про їх долю невідомо, але є сподівання, що вони живі і вивезені на територію РФ і можливо ув'язнені.

Він також розповів, що на сьогодні залишається 200 невпізнаних тіл на Київщині. При цьому зазначив, що такі тіла захоронюють під відповідним номером, перед цим відбирають зразки ДНК і результати поміщаються до бази даних. Потім у людей, які розшукують рідних, що зникли, також береться ДНК.